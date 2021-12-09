Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 9 декабря. Позиции рубля немного ослабли к американской валюте на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов выросла на 6 копеек и составила 73,6475 рубля. Курс евро при этом остался на прежней отметке — 83,43 рубля.

Накануне Банк России понизил официальные курсы доллара и евро. Доллар подешевел на 29,46 копейки — до 73,8453 рубля, а курс европейской валюты относительно показателя на среду опустился на 34,74 копейки — до 83,3640 рубля.

Эксперты в основном ожидают укрепление рубля в 2022 году. Одними из ключевых факторов станут политика ЦБ и динамика инфляции, указал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.