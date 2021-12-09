Путин заявил, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни

Москва, 9 декабря. Грязь на улицах городов обостряет социальную проблему качества жизни граждан, отметил президент России Владимир Путин.

Глава государства также согласился с мнением российского ученого Андриана Селезнева. По словам специалиста, вопрос загрязнения городов носит не только экологический, но еще и социальный и управленческий характер.

«Полностью согласен, здесь и добавить нечего. Здесь и социальный аспект есть, и экологический. Социальный произрастает из экологического: чем больше времени эта субстанция сохраняется, тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды», — подчеркнул Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

Селезнев рассказал, что вместе с коллегами в 2017 году работал над проектом оценки загрязненности улиц Екатеринбурга. Он добавил, что данный вопрос особо актуален также и для Мурманска, Ростова-на-Дону, Владивостока и Новосибирска.

Владимир Путин ранее пообещал проработать изменения системы грантов ученым. Они были учреждены в 1996 году и пересматривались только один раз.