Атомная подлодка «Леопард» после модернизации выйдет на испытания в 2022 году

Москва, 9 декабря. Атомная подводная лодка (АПЛ) «Леопард» после ремонта и модернизации выйдет на испытания в 2022 году, заявил гендиректор Центра судоремонта «Звездочка» Сергей Маричев.

В интервью ТАСС он рассказал, что после ремонта арсенал подлодок проекта 971 пополнится крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ». Их дальность полета составляет до 2,5 тысячи км. Стоит отметить, что в настоящее время на предприятии «Звездочка» проходят модернизацию пять АПЛ.

«"Леопард" после ремонта и модернизации выйдет на испытания в море в 2022 году», — отметил Маричев.

Ранее сообщалось, что НПО машиностроения начало реализацию контракта по серийному производству гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» для ВМФ РФ. На предприятии отметили, что госиспытания ракет с подводных носителей будут продолжены.