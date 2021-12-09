Все ближайшие родственники Виндзоров встретились на концерте Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании, а принц Эндрю снова оказался во главе скандала, британская королевская семья все равно очень сплоченная, пишет журнал Elle.

Не только старшие члены королевской семьи, но и их родственники оказались гостями рождественского церковного концерта, идейным вдохновителем и организатором которого выступила Кейт Миддлтон. Помимо ее супруга принца Уильяма мероприятие посетили принцессы Евгения и Беатрис, родители и сестра Кейт, а также ее младший брат с супругой Зара и Майк Тиндалл, герцогиня Уэссекская Софи и многие другие.