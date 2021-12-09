Все ближайшие родственники Виндзоров встретились на концерте Кейт Миддлтон

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании, а принц Эндрю снова оказался во главе скандала, британская королевская семья все равно очень сплоченная, пишет журнал Elle.
Не только старшие члены королевской семьи, но и их родственники оказались гостями рождественского церковного концерта, идейным вдохновителем и организатором которого выступила Кейт Миддлтон. Помимо ее супруга принца Уильяма мероприятие посетили принцессы Евгения и Беатрис, родители и сестра Кейт, а также ее младший брат с супругой Зара и Майк Тиндалл, герцогиня Уэссекская Софи и многие другие.
Принцесса Беатрис и ее супруг Эдуардо Мапелли-Моцци с момента рождения их первого ребенка, дочери Сиенны Элизабет, впервые вышли в свет официально. Несмотря на то, что малышке всего два месяца, молодые родители выглядят отдохнувшими, влюбленными, и их глаза полны счастья.
Молодожены Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене, сыгравшие свадьбу в сентябре, тоже впервые появились на официальном семейном празднике. Принцесса Беатрис, ставшая мамой чуть раньше сестры, пришла на концерт одна.
Старшая представительница клана Йорков выбрала пальто-пончо изумрудного оттенка. Стоит отметить, что верхняя одежда, напоминающая платья очень нравится представительницам королевской семьи.
София Уэссекская, подобно родственникам-аристократам, выбрала аутфит в традиционной рождественской гамме из алого, зеленого и белого цветов.
Среди гостей замечены Зара и Майк Тиндалл. С ними у герцогов не только родственные, но и теплые дружеские отношения.
Зара — дочь принцессы Анны, она отказалась от всех титулов, но место в семье не потеряла. Естественно, не могли не посетить концерт дочери и ее родители, Кэрол и Майкл Миддлтоны, с которыми пришла и их дочь — младшая сестра Кейт — Пиппа.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки.