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Все ближайшие родственники Виндзоров встретились на концерте Кейт Миддлтон
Общество
Все ближайшие родственники Виндзоров встретились на концерте Кейт Миддлтон
Global Look Press  /  Pool

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании, а принц Эндрю снова оказался во главе скандала, британская королевская семья все равно очень сплоченная, пишет журнал Elle.

Не только старшие члены королевской семьи, но и их родственники оказались гостями рождественского церковного концерта, идейным вдохновителем и организатором которого выступила Кейт Миддлтон. Помимо ее супруга принца Уильяма мероприятие посетили принцессы Евгения и Беатрис, родители и сестра Кейт, а также ее младший брат с супругой Зара и Майк Тиндалл, герцогиня Уэссекская Софи и многие другие.

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдуардо Мапелли-Моцци с момента рождения их первого ребенка, дочери Сиенны Элизабет, впервые вышли в свет официально. Несмотря на то, что малышке всего два месяца, молодые родители выглядят отдохнувшими, влюбленными, и их глаза полны счастья.

Все ближайшие родственники Виндзоров встретились на концерте Кейт Миддлтон
instagram.com / @sussexroyal

Молодожены Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене, сыгравшие свадьбу в сентябре, тоже впервые появились на официальном семейном празднике. Принцесса Беатрис, ставшая мамой чуть раньше сестры, пришла на концерт одна.

Старшая представительница клана Йорков выбрала пальто-пончо изумрудного оттенка. Стоит отметить, что верхняя одежда, напоминающая платья очень нравится представительницам королевской семьи.

София Уэссекская, подобно родственникам-аристократам, выбрала аутфит в традиционной рождественской гамме из алого, зеленого и белого цветов.

Среди гостей замечены Зара и Майк Тиндалл. С ними у герцогов не только родственные, но и теплые дружеские отношения.

Зара — дочь принцессы Анны, она отказалась от всех титулов, но место в семье не потеряла. Естественно, не могли не посетить концерт дочери и ее родители, Кэрол и Майкл Миддлтоны, с которыми пришла и их дочь — младшая сестра Кейт — Пиппа.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон случайно продемонстрировала содержимое своей сумочки.

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