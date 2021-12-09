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Пентагон рассчитывает, что ВС Украины будут применять Javelin для защиты

Политика
Пентагон рассчитывает, что ВС Украины будут применять Javelin для защиты
Global Look Press  /  US Army/via Globallookpress.com

Вашингтон, 9 декабря. США надеются, что украинские военные будут использовать американское вооружение «ответственно и в целях самообороны», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, вооружение, в том числе противотанковые комплексы, принадлежит украинским вооруженным силам.

«Мы ожидаем, что они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины», — сообщил он на брифинге.

Ранее блогер Анатолий Шарий рассказал, как буквально два выстрела из Javelin в Донбассе закрыли Украине дорогу в Североатлантический альянс.

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Все новости / Политика / Пентагон рассчитывает, что ВС Украины будут применять Javelin для защиты
украина кирби javelin
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