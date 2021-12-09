Пекин, 9 декабря. Президент США Джо Байден в ходе онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон настаивает на территориальной целостности Украины.

Президент РФ в ответ потребовал от Белого дома гарантий того, что НАТО не будет продвигаться на восток. Читатели китайского издания «Гуаньча» раскритиковали американского политика.

«Эта видеовстреча довольно забавная: Путин «повесил» Байдена на стену», — написал Человек поздней осенью.

Пользователь Король биржи подчеркнул, что Путин уже долгие годы взаимодействует с коллективным Западом. Он знает, что обещания США и ЕС не стоят ничего, и здесь нужны гарантии.

«Организация коллективных военных учений у дверей чужого дома, размещение наступательного оружия, его сборка и ратификация, а затем утверждения о том, что это кто-то другой представляет настоящую угрозу! Что за извращенная логика? У вас мозги вытекли?» — возразил guan_16209822832597.

Читатель Старик напомнил, что Белый дом уже пытался укусить КНР, но ничего не вышло. Теперь он вновь пытается напасть на Россию, а если и там не получится, то на очереди будут союзники Вашингтона: ЕС, Япония и Южная Корея.

Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью для ФАН отметил, что без обсуждения украинской проблематики не обходится ни один серьезный контакт российской и американской сторон. Он рассказал о позитивных последствиях онлайн-встречи глав государств.