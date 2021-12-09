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Поездка к Деду Морозу в Великий Устюг из Москвы обойдется в 50 тыс. рублей

Общество
Поездка к Деду Морозу в Великий Устюг из Москвы обойдется в 50 тыс. рублей
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Москва, 9 декабря. Путешествие на автомобиле для семьи из четырех человек из Москвы в Великий Устюг к Деду Морозу на пять дней обойдется более чем в 50 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «СберАвто» и компании «Эвотор».

Эксперты предлагают отправиться из Москвы утром и сделать остановку на ночь в Ярославле, две ночевки в Великом Устюге и одну в Вологде на обратном пути. С собой в машину предлагают взять легкий перекус — воду, печенье и бананы. На это уйдет около 500 рублей.

На проживание придется потратить почти 12 тысяч рублей. Гостиница в Ярославле обойдется в 2920 рублей, в Вологде — 2809 рублей. Остановиться на два дня в Великом Устюге будет стоить 5600 рублей, пишет РИА Новости.

Вход на территорию вотчины главного сказочного персонажа платный. Билет на взрослого стоит 1750 рублей, а с интерактивной программой — 2100 рублей. Детские билеты будут стоить дешевле.

Дед Мороз начал путешествие по России в преддверии Нового года. Вологда стала первым городом, в котором остановился герой.

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