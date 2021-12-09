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Том Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:56
Шоу-бизнес
Том Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука
Кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Лос-Анджелес, 9 декабря. Актеры Тоби Маугайр и Эндрю Гарфилд, игравшие Человека-паука на большом экране, являются «потерянными братьями». Об этом рассказал Том Холланд.

Франшиза о Питере Паркере существует не одно десятилетие, и этот образ на себя примеряли многие артисты. В последний год ходили слухи, что в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой» появится не только Холланд, но и два предыдущих актера: Гарфилд и Магуайр. Том в недавнем интервью рассказал об отношениях со своими предшественниками.

«Я думаю, мы друзья. Мы сталкивались друг с другом на вечеринках и видели друг друга повсюду. На днях мы столкнулись с Тоби в ресторане, и мы единственные трое, кто сыграл этого персонажа на большом экране, так что между нами есть связь», — отметил Холланд.

Том Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука
Кадр из фильма «Новый человек-паук» /

Он добавил, что когда актеры случайно встречаются на улице, у них есть чувство, словно они увидели потерянного брата. Том рассказал, как недавно встретил Гарфилда на вечеринке и обнял его.

«Я бы с удовольствием как-нибудь поделился с ними экраном. К сожалению, я думаю, что мы не сможем носить костюмы вместе, но было бы неплохо снять фильм с ними обоими», — резюмировал актер.

Ранее Холланд заявил, что исполнит роль американского артиста и хореографа Фреда Астера в биографическом фильме.

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Все новости / Шоу-бизнес / Том Холланд рассказал об отношениях с другими актерами, игравшими Человека-паука
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