Посол Украины Мельник потребовал от Германии обеспечить России «холодный душ»

Берлин, 9 декабря. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца противодействовать политике России. Об этом сам дипломат сообщил газете Berliner Zeitung.

Социал-демократ Шольц избран новым канцлером Германии в минувшую среду. Решение принято по итогам голосования в бундестаге.

По словам Мельника, Киев возлагает на новое федеральное правительство ФРГ большие надежды. В частности, он ждет «мощного голоса из Берлина», чтобы обеспечить России «холодный душ», так как Москва якобы «готовится к войне».

Украина надеется, что новый канцлер проявит дипломатическую инициативу, дабы «предотвратить новую войну в Европе» и остановить «оккупацию Крыма и Донбасса», сообщил украинский посол. Кроме того, Мельник призвал Шольца в течение ближайших недель созвать «нормандский саммит» в Берлине.

Ранее президент России Владимир Путин направил Шольцу поздравительную телеграмму. В своем поздравлении глава государства выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между РФ и ФРГ.