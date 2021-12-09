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Посол Украины Мельник потребовал от Германии обеспечить России «холодный душ»

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:59
Политика
Посол Украины Мельник потребовал от Германии обеспечить России «холодный душ»
germany.mfa.gov.ua  /  официальный сайт дипмиссии Украины в Германии

Берлин, 9 декабря. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца противодействовать политике России. Об этом сам дипломат сообщил газете Berliner Zeitung.

Социал-демократ Шольц избран новым канцлером Германии в минувшую среду. Решение принято по итогам голосования в бундестаге.

По словам Мельника, Киев возлагает на новое федеральное правительство ФРГ большие надежды. В частности, он ждет «мощного голоса из Берлина», чтобы обеспечить России «холодный душ», так как Москва якобы «готовится к войне».

Украина надеется, что новый канцлер проявит дипломатическую инициативу, дабы «предотвратить новую войну в Европе» и остановить «оккупацию Крыма и Донбасса», сообщил украинский посол. Кроме того, Мельник призвал Шольца в течение ближайших недель созвать «нормандский саммит» в Берлине.

Ранее президент России Владимир Путин направил Шольцу поздравительную телеграмму. В своем поздравлении глава государства выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между РФ и ФРГ.

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Все новости / Политика / Посол Украины Мельник потребовал от Германии обеспечить России «холодный душ»
украина германия мельник шольц
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