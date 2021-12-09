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Читатели Breitbart уверены, что Байден хочет начать войну на Украине

Политика
Читатели Breitbart уверены, что Байден хочет начать войну на Украине
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Джо Байден планирует развязать на Украине войну. Об этом заявил главный редактор американского издания Breitbart Джоэл Поллак.

Журналист напомнил, что при экс-президенте США Дональде Трампе Вашингтон не вел себя так агрессивно. Читатели материала согласились с мнением эксперта.

«Если уж Путин действительно от чего-то трясется, так это от своего гомерического хохота! У него был разговор с сумасшедшим восьмидесятилетним стариком, который не может внятно закончить предложение, не искажая слова и не пуская слюни», — отметил wills510.

Maude считает, что Трамп был лидером, а Байден является обычной марионеткой. По его мнению, это понимает и президент России Владимир Путин, и поэтому относится к США сейчас соответствующе.

«Байден трус, предатель и мошенник!» — подчеркнул John Youngblood.

Virginia заявила, что власти США уже опозорились с бойкотом Олимпиады в Китае. Теперь Байден собирается «обделаться» и на Украине.

Ранее опрос издания Wall Street Journal показал, что деятельность президента США Джо Байдена на посту главы государства не одобряют 57% американцев. Около половины граждан считают, что экономическая ситуация в 2022 году станет еще хуже.

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украина сша байден война
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