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Политолог Ищенко: Украину поглотило антироссийское меньшинство

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:57
Политика
Политолог Ищенко: Украину поглотило антироссийское меньшинство
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 9 декабря. Политическую повестку на Украине создает антироссийское меньшинство. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Журналистка издания «Украина.ру» Ангелина Николаева поинтересовалась у эксперта, каково сейчас реальное настроение украинских граждан. Он подчеркнул, что большей части населения все равно на политику.

«Нейтрально относящихся всегда больше. Тех, кому все равно, всегда больше. И в России больше тех, кому все равно, и в Соединенных Штатах больше тех, кому все равно. Потому что большая часть людей просто живет, не задумываясь о проблемах», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: Украину поглотило антироссийское меньшинство
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Он добавил, что людям нет дела до того, что о них думают власти или граждане далеких стран. Они озабочены собственными проблемами.

«Другое дело, что повестку дня на Украине создает агрессивное русофобское меньшинство. Поэтому и все общество украинское в данный момент является русофобским», — резюмировал Ищенко.

Ранее Ищенко рассказал, что Россия смогла одержать победу в противостоянии с США в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2». Он указал на уникальность трансбалтийского проекта: он приносит прибыль всем участникам, даже когда простаивает.

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украина русофобия ищенко
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