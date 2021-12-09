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Политолог Ищенко: Китаю безразличен бойкот Олимпиады со стороны США

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 09:08
Политика
Политолог Ищенко: Китаю безразличен бойкот Олимпиады со стороны США
Global Look Press  /  Naoki Morita

Москва, 9 декабря. Официальному Пекину нет дела до того, будут представители США на Олимпиаде или нет. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Белый дом официально бойкотирует Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, чем это чревато для КНР.

«Ничего не означает. Просто в свое время лидеры государств приняли в своих собственных интересах правило пиариться на Олимпиадах. Кто-то может быть действительно спортом увлекался, а кто-то исходил из того, что Олимпиада — это великое событие, все ее смотрят. Поэтому они туда ездили, сидели в ложе и махали рукой своим избирателям», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: Китаю безразличен бойкот Олимпиады со стороны США
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что на подобных мероприятиях от политиков нет никакого толка. Президент США Джо Байден уж точно не станет бежать «стометровку».

«Ну не поедут они туда, и не поедут, ради бога. Китайцам от этого ни холодно, ни жарко», — резюмировал Ищенко.

Ранее стало известно, что Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Китае, инициированному США. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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