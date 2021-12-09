FT назвало уступкой Путину согласие Байдена обсудить расширение НАТО

Вашингтон, 9 декабря. Президент США Джо Байден сделал значительную дипломатическую уступку России, заявив о подготовке саммита для обсуждения обеспокоенности Москвы расширением НАТО, сообщает Financial Times.

Дату «встречи на высоком уровне» назовут ближе к концу этой рабочей недели, заявил Байден. Помимо России и США в саммите будут участвовать минимум четыре «ключевых союзника» Вашингтона. На встрече обсудят будущее обеспокоенности, о которой российская сторона упоминает в связи с расширением НАТО, отметил Байден.

Россия хочет, чтобы Североатлантический альянс отказался от расширения на восток. А также взял на себя обязательство воздержаться от размещения контингента в граничащих с РФ странах.

«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — сообщает FT.

Ранее президент США заявил, что Белый дом не рассматривает применение военной силы из-за разногласий с РФ по Украине. Он отметил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Киев.