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CNN: США введут энергетические санкции против России в крайнем случае

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:42
Политика
CNN: США введут энергетические санкции против России в крайнем случае
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 9 декабря. США рассматривают санкции против РФ в сфере энергетики как крайнюю меру, учитывая их возможное влияние на мировую экономику, сообщает со ссылкой на источники телеканал CNN.

Один из источников телеканала из числа американских чиновников назвал санкции в отношении российского сектора энергетики наиболее крайней мерой, к которой прибегнут в случае необходимости.

«Мы пытаемся это сделать так, чтобы было целое меню вариантов. Мы не осуществим все из этого меню разом», — подчеркнул собеседник CNN.

Между тем, на телеканале отметили, что, по мнению некоторых экспертов, возможные меры окажутся недостаточно сильными для «сдерживания» России без направленных на энергетический сектор санкций.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские власти обсуждают вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы, в случае ее «вторжения» на Украину. По ее словам, Вашингтон также обсуждает с союзниками вытекающие из такой изоляции последствия для бизнеса и населения.

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