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Краснов: прокуратура бескомпромиссно проводит чистку собственных рядов

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:38
Общество
Краснов: прокуратура бескомпромиссно проводит чистку собственных рядов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 9 декабря. За шесть месяцев в России уволили 19 прокуроров, к уголовной ответственности привлекли 18 сотрудников ведомства, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах.

По словам Краснова, особенно жестко и бескомпромиссно проводится чистка собственных рядов, так как «на кону стоит авторитет прокуратуры». Эта борьба проходит «открыто и гласно», с понимаем того, что «любое замалчивание внутренних проблем» снижает доверие граждан к ведомству, подчеркнул генпрокурор.

Краснов уточнил, что обращения о признаках коррупционного поведения в рамках служебных проверок тщательно разбираются. Возбуждение уголовных дел инициируется при наличии признаков преступления.

«Всякое давление на оперативно-розыскные службы и следственные органы с целью "отмазать" своего работника полностью исключено», — сообщил в интервью РИА Новости Краснов.

По его словам, за прошедшие полгода 19 прокуроров уволены в связи с нарушением присяги, к уголовной ответственности привлекли 18 сотрудников ведомства, 48 — наказаны за совершение порочащего честь прокурорского работника проступка.

«Моя личная позиция при выявлении так называемых "решал" в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — подчеркнул генпрокурор.

В этом же интервью Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников. По его словам, несправедливо, что чиновники, которые преступили уголовный закон, не считаются судимыми и могут и дальше претендовать на должности государственной службы.

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генпрокуратура прокуратура краснов
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