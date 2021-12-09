Краснов: прокуратура бескомпромиссно проводит чистку собственных рядов

Москва, 9 декабря. За шесть месяцев в России уволили 19 прокуроров, к уголовной ответственности привлекли 18 сотрудников ведомства, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, комментируя коррупцию в надзорных органах.

По словам Краснова, особенно жестко и бескомпромиссно проводится чистка собственных рядов, так как «на кону стоит авторитет прокуратуры». Эта борьба проходит «открыто и гласно», с понимаем того, что «любое замалчивание внутренних проблем» снижает доверие граждан к ведомству, подчеркнул генпрокурор.

Краснов уточнил, что обращения о признаках коррупционного поведения в рамках служебных проверок тщательно разбираются. Возбуждение уголовных дел инициируется при наличии признаков преступления.

«Всякое давление на оперативно-розыскные службы и следственные органы с целью "отмазать" своего работника полностью исключено», — сообщил в интервью РИА Новости Краснов.

По его словам, за прошедшие полгода 19 прокуроров уволены в связи с нарушением присяги, к уголовной ответственности привлекли 18 сотрудников ведомства, 48 — наказаны за совершение порочащего честь прокурорского работника проступка.

«Моя личная позиция при выявлении так называемых "решал" в прокурорских рядах до предела проста: мало никому не покажется», — подчеркнул генпрокурор.

В этом же интервью Краснов призвал не допускать к власти нарушивших закон чиновников. По его словам, несправедливо, что чиновники, которые преступили уголовный закон, не считаются судимыми и могут и дальше претендовать на должности государственной службы.