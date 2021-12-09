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Политолог Ищенко: США дожмут Зеленского

Политика
Политолог Ищенко: США дожмут Зеленского
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Соединенные Штаты Америки дожмут президента Украины Владимира Зеленского и заставят его устраивать провокации против России. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Североатлантический альянс отказался подписать документ о нерасширении на восток. Вероятно, США уже принудили официальный Киев начать войну в Донбассе. Эксперт в интервью для «Украина.ру» прокомментировал эту идею.

«Если бы дожали, то боевые действия уже бы велись. Пока что дожимают. Думаю, что дожмут. Еще, судя по реакции российского руководства, так думаю не только я», — отметил политолог.

Политолог Ищенко: США дожмут Зеленского
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что у Зеленского тяжелая ситуация внутри страны. Стабилизировать ее по силам только Белому дому, если тот сделает соответствующий указ.

«Сказать они такое могут только в том случае, если Зеленский таки спровоцирует боевые действия. Потому что тогда это будет президент, который выполнил указания Соединенных Штатов, и его надо будет охранять и беречь», — резюмировал Ищенко.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью для ФАН рассказал, что шаги Запада по втягиванию Украины в Североатлантический альянс являются для России красной линией. По его мнению, Москва никому не угрожает, а лишь принимает меры против «ползучей угрозы», приближающейся к ее границам.

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сша зеленский ищенко
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