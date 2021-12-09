Роскачество проверило 147 образцов отечественных игристых вин и шампанского

Москва, 9 декабря. Около 85% российских игристых вин соответствуют повышенным стандартам Роскачества. Данные следуют из проведенной ведомством проверки.

Всего Роскачество проверило порядка 147 образцов игристых вин и шампанского. Абсолютное большинство было оценено на 78 и выше баллов из 100 возможных. Проверка была организована в рамках проекта «Винный гид России», передает РИА Новости.

Среди выбранных образцов 15 было произведено классическим методом. Около 132 наименований так называемым акратофорным способом, предполагающим брожение в нержавеющей емкости.

«Акратофорным методом произведены вина 132 наименований 31 торговой марки, из них высокие оценки получили товары 109 наименований, то есть 83% исследованных. Оценка ниже 71 балла, не удовлетворяющая требованиям ГОСТа, только у одного игристого», — сообщило Роскачество.

Среди лучших игристых вин были отмечены напитки, произведенные в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Средняя цена победителей рейтинга составила порядка 445 рублей.

Ранее ведомство провело проверку рыбных консервов. Результаты показали, что более половины производителей используют более дешевые виды рыбы, чем заявляют.