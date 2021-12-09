Генпрокуратура России разработала нормы для ареста криптовалюты

Москва, 9 декабря. Генеральная прокуратура России разработала нормы, которые позволяют арестовать и конфисковать незаконно полученную криптовалюту. Об этом рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов.

Ведомство разработало изменения в ряд нормативных правовых актов касательно криптовалют. Незаконно полученная валюта должна не только считаться предметом преступления, но и имели возможность их конфисковать и арестовывать, указал Краснов.

Генпрокурор добавил, что ведомство выступает за введение в законодательство понятия «криптовалюта». Это необходимо для «единого и устойчивого правоприменения», указал Краснов в интервью РИА Новости.

Ранее Краснов рассказал о росте числа выявленных коррупционных преступлений. Правоохранители не гонятся «за мелочевкой», добавил генпрокурор.