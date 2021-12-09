Генпрокуратура предложила строже наказывать мелких взяточников

Москва, 9 декабря. Генпрокуратура России выступила за ужесточение наказания для мелких взяточников, которые прибегали к вымогательству или совершили преступление в группе, сообщил глава ведомства Игорь Краснов.

Генпрокурор отметил, что тяжесть содеянного не всегда определяется размером взятки, даже если он относительно незначительный. По мнению Краснова, ответственность нужно усилить для тех, кто в желании реализации преступных намерений избирает «крайне опасные формы криминального поведения».

«Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие», — сообщил в интервью РИА Новости Краснов.

Ранее Краснов заявил, что размер денежных средств, которые правоохранительные органы взыскали с российских коррупционеров через суды, увеличились в шесть раз. По его словам, в бюджет взыскано порядка 727,5 миллиона рублей.