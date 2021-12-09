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Водители стали лидерами рейтинга самых востребованных профессий в России

Общество
Водители стали лидерами рейтинга самых востребованных профессий в России
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Порядка 157,9 тысячи вакансий водителей было размещено за текущий год, что делает эту профессию самой востребованной в России. Такие данные следуют из рейтинга, составленного сервисом HeadHunter.

Второе место с небольшим отрывом занимают менеджеры. Подобных вакансий было размещено 147,3 тысячи. Тройку же замыкают продавцы-консультанты и кассиры с результатом в 145,7 тысячи.

Остальные строчки достаются бухгалтерам, кладовщикам и поварам всех уровней. Результаты исследования передает РИА Новости.

Наименее востребованными специалистами стали юристы. Подобных вакансий было размещено всего лишь порядка 18,5 тысячи.

Далеко от них не ушли и системные администраторы, курьеры, официанты. При этом лидирующая в прошлом году профессия инженера тоже оказалась в аутсайдерах, упав на 13 пунктов.

Сервис SuperJob также провел опрос. Аналитики выяснили, какие профессии россияне считают самыми переоцененными.

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