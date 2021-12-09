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МВД предложило блокировать сайты финансовых пирамид в России

Общество
МВД предложило блокировать сайты финансовых пирамид в России
pixabay.com  /  TBIT

Москва, 9 декабря. МВД РФ подготовило предложения по закреплению в законодательстве возможности блокировать принадлежащие финансовым пирамидам сайты, заявил генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Финансовые пирамиды получают возможность привлечения множества вкладчиков благодаря использованию в незаконной деятельности IT-технологий, отметил в интервью ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. По его словам, предложения по блокировке сайтов пирамид ведомство направило в Минцифры.

«Совместно с заинтересованными подразделениями МВД подготовлены и направлены в Минцифры предложения по законодательному закреплению возможности ограничения доступа к сайтам интернет-пирамид (хайп-проектам)», — заявил Курносенко.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что дополнительной задачей работников МВД является повышение финансовой грамотности россиян. В частности, на сайтах министерства, его территориальных подразделений и на новостных порталах регионов в настоящее время размещаются памятки о деятельности финансовых пирамид, заключил Курносенко.

Ранее Банк России зафиксировал распространение нового типа финансовых пирамид. Мошеннические схемы представляют собой «онлайн инвестиционные игры».

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мвд финансы пирамиды
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