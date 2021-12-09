Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон»

Москва, 9 декабря. Основными симптомами штамма «Омикрон» являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом сообщила эксперт НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Руженцова также отметила, что перечисленные симптомы могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. По ее словам, на сегодняшний день данных об особенностях проявлений COVID-19, вызванных омикрон-штаммом, немного, однако в скором времени их должно стать больше.

Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Эксперты полагают, что заразиться им могут как переболевшие, так и вакцинировавшиеся.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ход пандемии коронавирусной инфекции может измениться с появлением омикрон-штамма.