Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 декабря 09:24
09:23
Экономика
The New York Times: новые санкции против России могут повлиять на энергорынок Европы
09:22
Общество
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить красные зоны в больницах
09:20
Политика
Захарова назвала «Саммит за демократию» обслуживанием интересов США
09:16
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в деревянном доме в Тюмени
09:12
Происшествия
Молодого человека арестовали за подготовку нападения на школу в Москве
09:10
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:08
Происшествия
Пенсионерка загорелась около железнодорожной больницы в Уфе
09:07
Общество
Путин заявил, что грязь в городах обостряет социальную проблему качества жизни
09:06
Армия
Атомная подлодка «Леопард» после модернизации выйдет на испытания в 2022 году
09:00
Общество
Профессор Попова допустила, что «петербургские дворники умерли как класс»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон»

  /   Обновлено: 09 декабря 2021 08:45
Общество
Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Основными симптомами штамма «Омикрон» являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом сообщила эксперт НИИ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Руженцова также отметила, что перечисленные симптомы могут сопровождаться типичными для коронавируса поражениями легких и других органов. По ее словам, на сегодняшний день данных об особенностях проявлений COVID-19, вызванных омикрон-штаммом, немного, однако в скором времени их должно стать больше.

Штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Эксперты полагают, что заразиться им могут как переболевшие, так и вакцинировавшиеся.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ход пандемии коронавирусной инфекции может измениться с появлением омикрон-штамма.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эксперт Роспотребнадзора Руженцова перечислила основные симптомы штамма «Омикрон»
роспотребнадзор омикрон руженцова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать