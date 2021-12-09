Пользователи Facebook раскритиковали НАТО за нарушение обещания России

Киев, 9 декабря. Североатлантический альянс не нарушил обещания России о том, что он не будет продвигаться на восток. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Политик подчеркнул, что НАТО открывает двери для новых стран, вследствие чего они получают вооруженные укрепления. Однако пользователи соцсетей не согласились с мнением Вашингтона.

«Чудненько: захотел дал слово, захотел забрал обратно. Короче, мое слово, что хочу, то и делаю с ним. С Америкой ни о чем договариваться нельзя, они на соглашения плюют», — поделилась своим мнением Раиса Д.

Валерия И. считает, что и так было понятно, что НАТО будет двигаться на восток. Украина мечтала о европейских благах, но в результате государство растащили на куски.

«С ними надо держать ухо востро, даже если написано, они все выкрутят в свою сторону. Они умеют изворачиваться и оспаривать, а уж если устная договоренность, то они вообще о ней забывают», — указывает Ольга Г.

Алексей П. подчеркнул, что США доверять нельзя. Они бы выкрутили ситуацию в свою пользу даже при подписанном документе. При устной договоренности говорить не о чем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обращает внимание на попытку НАТО постепенно подмять под себя Украину. Он подчеркнул, что заявления Запада о «вторжении» против Киева не соответствуют действительности.