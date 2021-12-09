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Генпрокурор Краснов: термин «криптовалюта» необходимо закрепить законодательно

Экономика
Генпрокурор Краснов: термин «криптовалюта» необходимо закрепить законодательно
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Генеральная прокуратура России видит необходимость во введении в законодательство понятия «криптовалюта». Основная цель — использование его для единого и устойчивого правоприменения, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

По его словам, в судебной практике уже существует возможность рассмотрения криптовалюты в качестве имущества, которое может быть использовано для взятки. Однако несмотря на это обстоятельство, все еще нельзя сказать, что было сформировано устойчивое правоприменение. Ситуацию изменит только закрепление термина законодательно, передает РИА Новости.

«Как полагаю, этому должно способствовать введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве. Тем более что применительно к его отдельным отраслям такие решения уже реализованы», — отметил генпрокурор.

Генпрокуратура также выступила и за введение Центробанком цифрового рубля. Ведомство считает, что это повысить прозрачность расчетов.

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Все новости / Экономика / Генпрокурор Краснов: термин «криптовалюта» необходимо закрепить законодательно
генпрокуратура криптовалюта законодательство
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