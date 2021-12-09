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Краснов отчитался о росте выявления серьезных коррупционных преступлений в России

Происшествия
Краснов отчитался о росте выявления серьезных коррупционных преступлений в России
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Количество выявленных серьезных преступлений коррупционного характера увеличивается в России. Об этом заявил глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов.

По его словам, с каждым годом в стране удается выявлять все больше коррупционных преступлений, которые совершаются в крупном размере организованными группами или сообществами. Правоохранители не гонятся «за мелочевкой», уточнил Краснов в интервью РИА Новости.

«Приоритетом должно являться выявление и пресечение наиболее опасных коррупционных деяний», — заключил генеральный прокурор.

Он отметил, что россияне наверняка отмечают успехи в плане пресечения коррупционных преступлений. Это заслуга всех правоохранительных органов, добавил Краснов.

В интервью Краснов также рассказал, что стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов впервые превысила установленный ущерб.

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коррупция гепрокуратура краснов
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