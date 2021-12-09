Стоимость арестованных у коррупционеров активов впервые превысила ущерб в России

Москва, 9 декабря. Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов впервые превысила установленный ущерб. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Он указал на повышенное внимание к вопросам, связанным с полнотой взыскания в бюджет преступно нажитого имущества коррупционеров. По его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного и изъятого имущества по уголовным делам превысила размер установленного ущерба — 53,8 миллиарда рублей и 53,2 миллиарда рублей соответственно.

«Добровольно возмещено еще 15 миллиардов рублей», — добавил Краснов в интервью РИА Новости.

Генеральный прокурор объяснил, что стоимость арестованного и изъятого имущества коррупционеров несколько превышает размер причиненного ущерба, так как арест предполагается не только для возмещения ущерба, но и для обеспечения наказания в виде штрафа.

В середине ноября правоохранители возбудили уголовное дело, связанное, по некоторым данным, с коррупцией. Фигурантом стал первый замглавы администрации Тазовского района ЯНАО.