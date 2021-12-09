Кулеба заявил о готовности Украины пойти на уступки в отношениях с Россией

Киев, 9 декабря. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев готов пойти на уступки при ответных шагах Москвы. Соответствующее заявление он сделал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Кулеба рассказал, какими видит эти требования. Он заявил, что они «должны быть рациональными и законными».

«Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция», — добавил глава МИД Украины.

Он также обратил внимание, что Киев надеется на финансовую поддержку со стороны союзников, в случае эскалации конфликта на границе с Россией. Также, по словам Кулебы, в случае необходимости украинские власти ожидают помощи в усилении армии.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон и Киев ведут совместную разработку мер по «сдерживанию» России в случае ее «агрессии».