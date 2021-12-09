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Генпрокуратура России поддержала введение цифрового рубля

Экономика
Генпрокуратура России поддержала введение цифрового рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Введение цифрового рубля обеспечит прозрачность расчетов и предоставит новые инструменты для борьбы с уже имеющимися криминальными угрозами. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

По его словам, ведомство полностью поддерживает внедрение подобного инструмента в качестве дополнительной формы денег. Как отметил Краснов, это может стать полноценным вариантом решения проблемы криминализации цифрового пространства. Об этом он рассказал РИА Новости.

«По такому пути сегодня идут многие страны. Главное преимущество цифровой валюты Центрального банка заключается в существенном повышении прозрачности расчетов, а, следовательно, снижении рисков коррупции и отмывания денег», — сообщил генеральный прокурор.

Краснов ранее рассказал, что эффективность работы по выявлению преступлений коррупционной направленности существенно возросла. Благодаря этому увеличились и суммы, которые взыскали правоохранители в пользу государства.

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