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Пользователи Facebook призвали Нуланд сходить к врачу после речи о нападении на Украину
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Пользователи Facebook призвали Нуланд сходить к врачу после речи о нападении на Украину

Политика
Пользователи Facebook призвали Нуланд сходить к врачу после речи о нападении на Украину
flickr.com  /  U.S. Embassy Moldova

Киев, 9 декабря. Россия собрала почти все наземные войска, чтобы «напасть» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Представитель Белого дома считает, что Кремль планирует «вторжение» в начале 2022 года. Однако украинцы через соцсети высмеяли речь политика.

«Путин еще ничего не знает и не решил, но это не важно, российский "план Барбаросса" уже разработала Нуланд», — иронично отметил Юрий О.

Андрей Н. считает, что для успешной политической карьеры на Западе не нужно обладать умственными способностями. Можно просто стабильно говорить что-то антироссийское.

«Ей бы, болезной, к врачам хорошим да клизм ведерных побольше», — написал Вадим Я.

Ирина С. саркастично поинтересовалась, почему Россия до сих пор не явилась на войну? Неужели Москва испугалась санкций?

«У них психиатров что ль в «америках» совсем нет?» — смеется Наташа И.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно. По его мнению, ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР.

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украина сша нуланд войска
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