Глава ставропольского ГИБДД Сафонов оказался владельцем еще 21 объекта недвижимости

Москва, 9 декабря. Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов, проходящий по делу о взяточничестве, оказался владельцем еще 21 объекта недвижимости и шести автомобилей, помимо особняка с «золотым унитазом». Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Генпрокурор также заявил, что вся недвижимость и транспортные средства будут изъяты. Об этом пишет РИА Новости.

«Помимо популярного в народе особняка нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше — в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства», — рассказал Краснов.

Кроме того, у нескольких подчиненных Сафонова, проходящих по его делу, имелись активы. Их сумма достигает сотни миллионов рублей.

Начальник ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов, а также его подчиненные были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере на общую сумму более 19 миллионов рублей. В домах подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, а ванная оборудована позолоченными раковиной и унитазом.

Сафонов был задержан оперативниками по подозрению в организации коррупционной схемы. В нее были вовлечены еще несколько стражей порядка, они также задержаны. Один из фигурантов — экс-начальник ставропольской ДПС Александр Аржанухин впал в кому.