Киев, 9 декабря. Президент России Владимир Путин хочет вернуть СССР. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В Facebook посчитали этот тезис смешным.

По мнению политика, Москва смотрит на бывшие республики, в том числе Украину, как на собственные территории. Поэтому НАТО может говорить о единстве, чтобы не допустить подобного развития событий. Украинцы не оценили подобных заявлений.

«Нуланд, а тебе какое дело, жили в Союзе столько лет — и было намного лучше, чем теперь», — отреагировала Нина Б.

Лара Х. считает, что Украина нуждается в подобных союзах. Коллективного Запада, а особенно США, страна уже наелась.

«О… чего их трясучка мучает. Значит, правильный Союз был! И будет», — пишет Татьяна Х.

Анна Ш. поддерживает идею создания нового СССР. Однако это должен быть другой формат. Такой союз нужен даже не России, а мелким государствам, которые пострадали от западных «партнеров».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о «восстановлении» СССР. По его мнению, очередные обвинения в адрес РФ являются нелепыми домыслами, которые намеренно вбрасываются в публичное пространство.