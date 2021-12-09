National Interest: «сдерживание» России является главным просчетом США на Украине

Провиденс, 9 декабря. Главный просчет политики Соединенных Штатов по отношению к Украине заключается в попытках американского правительства использовать страну для «сдерживания» России. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.

Соответствующее мнение высказал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. По его словам, поддержка суверенитета Киева является уже устоявшимся элементом национальной политики Вашингтона. Однако в первую очередь это связано со стремлением США «не допустить воссоздания СССР», передает ИноСМИ.

«Поскольку главным вопросом американской политики на Украине является предотвращение возрождения бывшего соперника времен холодной войны, многие дурные стороны нынешнего украинского общества вроде роста этнического национализма, как правило, игнорируются правительством и СМИ США», — считает Петро.

При этом недавно пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют осуществлять дополнительную военную поддержку Киеву из-за ситуации на украинско-российской границе. Он напомнил, что ранее Вашингтон уже одобрил Киеву пакет военной помощи в размере 60 миллионов долларов.