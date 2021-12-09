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Глава РФПИ назвал «Спутник V» наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире

Общество
Глава РФПИ назвал «Спутник V» наиболее эффективной и безопасной вакциной в мире
minzdrav.gov.ru  /  Пресс-служба Минздрава РФ

, 9 декабря. Вакцина отечественного производства против коронавирусной инфекции «Спутник V» является самым эффективным и безопасным препаратом в мире. Соответствующее заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Дмитриев во время беседы с изданием «Известия» подчеркнул, что последняя информация демонстрирует, что отечественный препарат самый лучший, самый эффективный и безопасный в мире. Глава фонда привел сведения исследования вакцин против коронавирусной инфекции в Венгрии, в ходе которого стало известно, что российский препарат защищает от летального исхода при COVID-19 на 98%.

При это отечественная вакцина сохраняет эффективность намного дольше, если сравнивать в другими препаратами. Дополнительное преимущество заключается в малом количестве побочных эффектов, подчеркнул Дмитриев.

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дмитриев рфпи Спутник V
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