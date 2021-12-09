Генпрокурор России Краснов: взысканные с коррупционеров суммы возросли в шесть раз

Москва, 9 декабря. Размер денежных средств, которые правоохранительные органы взыскали с российских коррупционеров через суды, увеличились в шесть раз. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, в бюджет взыскано порядка 727,5 миллиона рублей. За девять месяцев предыдущего года сумма составляла лишь 115 миллионов рублей. Об этом генпрокурор рассказал РИА Новости.

«В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», — добавил Краснов.

Генеральный прокурор также отметил общий рост по выявлению коррупционных преступлений в России. По его словам, возросшие показатели связаны с повышенной эффективностью работы всех правоохранительных органов страны.