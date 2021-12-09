Многоквартирные дома предложили перевести на закрытую систему теплоснабжения

, 9 декабря. Государственная дума России в первом чтении рассмотрела законопроект, по которому с 1 января 2022 года все многоквартирные новостройки обязаны иметь исключительно закрытую систему теплоснабжения, сообщил специалист Госдумы по вопросам ЖКХ Виктор Федорук.

При данной системе тепловой узел находится в доме или в специальном помещении по соседству. Об этом пишет «Прайм».

«Новацией является именно сохранение открытых систем еще на какой-то срок. Дело в том, что принятые в 2011 году поправки к закону "О теплоснабжении" (ФЗ-190) и так обязывали с 1 января 2013 года подключать жилые многоквартирные новостройки исключительно к закрытым системам горячего водоснабжения. И по тем же нормативам, с 1 января 2022 года открытые системы должны были исчезнуть. Но не сложилось», — отметил Федорук.

Помимо того, что не везде есть помещения для установки соответствующего оборудования, иногда перевод системы из открытого типа в закрытый оказывался невыгоден. Открытые системы обеспечивают полное выполнение нормативов по температуре горячей воды и отсутствию в ней бактерий. В новом законопроекте отмечается, что в таком случае менять их на закрытые необязательно.

Ранее в Москве было заключено соглашение между правительством Самарской области и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о возведении в столице региона территорий комплексного развития.