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IT-эксперт Дворянский посоветовал «не светить» номером телефона в интернете

Общество
IT-эксперт Дворянский посоветовал «не светить» номером телефона в интернете
freepik.com  /  nakaridore

Москва, 9 декабря. Проблема с назойливыми спам-звонками знакома практически каждому человеку, имеющему телефон. Как сократить их количество, рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.

По словам специалиста, самый действенный способ — «не светить» номером телефона на непроверенных интернет-ресурсах. Если же данные оставить о себе нужно обязательно, то лучшим вариантом станет покупка запасной сим-карты, передает радио Sputnik.

«Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон», — отметил Дворянский.

Еще одним эффективным способом является использование определителей звонков. В этом случае можно просто не брать трубку, так как программа покажет, если звонят с назойливой рекламой или другим спамом, объяснил эксперт.

Звонки на личный номер могут стать еще и способом мошенничества. Так, в Самаре задержали группу лиц, которые похищали деньги с помощью телефонных разговоров.

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