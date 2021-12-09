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Семейство Кардашьян удивило фанатов яркими нарядами на People's Choice Awards 2021

Шоу-бизнес
Семейство Кардашьян удивило фанатов яркими нарядами на People's Choice Awards 2021
Global Look Press  /  MSU Studio

Лос-Анджелес, 9 декабря. Бизнесвумен Хлои Кардашьян вместе с сестрой Ким и матерью Крис посетила церемонию People's Choice Awards 2021. Популярное семейство поразило фанатов своими яркими образами.

Несмотря на скандал с бывшим парнем Тристаном Томпсоном и его личным тренером Марали Николс, Хлои решила появиться на публике. Об этом сообщает издание Page Six.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» пришла на церемонию, посвященную деятелям поп-культуры, в откровенном наряде, напоминающем кольчугу. Вместе с ней на мероприятие пришли ее мама Крис Дженнер и сестра Ким Кардашьян, которые увезли домой награду «Икона моды».

Во время People's Choice Awards 2021 предпринимательница проводила вечер не только в компании своей семьи. Фотографы запечатлели ее вместе с телеведущей Эллен Дедженерес и ее женой Поршей де Росси. Пара нарядилась в однотонные черный и красный костюмы.

Ранее стало известно, что Хлои Кардашьян рискует оказаться в центре очередного скандала из-за бывшего избранника Тристана Томпсона. Так, любовница баскетболиста решила поделиться тайнами семьи в отместку спортсмену.

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