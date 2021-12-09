BCG обнаружила схожесть потребностей россиян и американцев в предметах роскоши

Москва, 9 декабря. Потребности российских и американских потребителей в предметах роскоши оказались похожими при сильных различиях в их мышлении, выяснили аналитики компании The Boston Consulting Group (BCG).

Специалисты проанализировали 18 рынков, затрагивающих 60% мирового населения, в том числе Россию, США и Китай. Целью аналитиков было выяснение факторов, определяющих покупательский выбор. В общей сложности в исследовании участвовали 40 тысяч респондентов.

«Хотя у российских потребителей совершенно другой образ мышления, чем у потребителей в США, их потребности, например, в предметах роскоши удивительно схожи», — цитирует директора BCG в Сингапуре, соавтора отчета Патрика Витчи РИА Новости.

По духу российские потребители оказались ближе всего к Италии. Уровень корреляции у двух стран составил 74%. Наиболее значительное сходство выявлено между потребителями в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Корреляция по всем 56 установкам составила 93-96%. Наибольшие отличия от США оказались у потребителей из КНР, Нигерии и Саудовской Аравии.

Ранее социологическое исследование компаний BVA и BCG аналитики опросили более 10 тысяч потребителей из десяти стран. Меньше всего потребители готовы менять свои предпочтения ради снижения воздействия на климат в России (чуть более 65% респондентов). В среднем по миру показатель составил 83%.