Путин заявил, что обсудит с Рогозиным программу запуска микроспутников

Москва, 9 декабря. Президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным вопрос запуска микроспутников, созданных при участии российских студентов.

В ходе встречи российского лидера с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев сообщил, что в РФ при участии студентов производятся микроспутники, необходимые для решения важных задач.

По его словам, Роскосмос оказывает поддержку, однако данная программа рассчитана не на один год, поэтому есть вероятность, что ее отменят. Он отметил, что каждый такой спутник стоит 2-3 миллиона рублей.

«Хочется все-таки, чтобы было принято решение некоторое. 20 запусков таких запусков ежегодно. Обещают», — сказал Утешев.

Глава государства ответил, что обязательно проведет переговоры по поводу этой программы с главой госкорпорации «Роскосмос».

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал вопрос о санкциях. Он пошутил, что в последние дни обсуждает только эту тему.