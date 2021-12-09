Судебные приставы взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей в 2021 году

Москва, 9 декабря. Судебные приставы в России взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей штрафов за 2021 год, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

Международный день борьбы с коррупцией празднуют в мире 9 декабря. В этот день страны — участницы ООН информируют общественность о принятых мерах для предотвращения данной проблемы.

«За десять месяцев 2021 года взыскано 1,1 миллиарда рублей штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, за десять месяцев 2020 года — 914,6 миллиона рублей», — рассказали представители ведомства в беседе с РИА Новости.

Также отмечается, что наибольшая сумма штрафов была взыскана в Москве, Санкт-Петербурге. А также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Ранее сотрудники службы судебных приставов оказали первую помощь женщине с сахарным диабетом, потерявшей сознание во время заседания суда.