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Судебные приставы взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей в 2021 году

Общество
Судебные приставы взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  Наталья Макеева

Москва, 9 декабря. Судебные приставы в России взыскали с коррупционеров 1,1 миллиарда рублей штрафов за 2021 год, что на 185,4 миллиона рублей больше аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе ФССП РФ.

Международный день борьбы с коррупцией празднуют в мире 9 декабря. В этот день страны — участницы ООН информируют общественность о принятых мерах для предотвращения данной проблемы.

«За десять месяцев 2021 года взыскано 1,1 миллиарда рублей штрафов, назначенных за совершение преступлений коррупционной направленности, за десять месяцев 2020 года — 914,6 миллиона рублей», — рассказали представители ведомства в беседе с РИА Новости.

Также отмечается, что наибольшая сумма штрафов была взыскана в Москве, Санкт-Петербурге. А также в Московской, Свердловской и Челябинской областях.

Ранее сотрудники службы судебных приставов оказали первую помощь женщине с сахарным диабетом, потерявшей сознание во время заседания суда.

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коррупция штрафы судебные приставы ФССП РФ
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