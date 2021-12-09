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Дженнифер Лоуренс рассказала о тонне секса во время актерского перерыва

Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала о тонне секса во время актерского перерыва
instagram.com  /  @jenniferlawrence

Лос-Анджелес, 9 декабря. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила, как во время своего трехлетнего перерыва в карьере постоянно занималась сексом со своим мужем Куком Марони.

Артистка посетила «Позднее шоу» Стивена Кольбера, в котором стала откровенничать на публике. В частности, она затронула интимную сторону своей жизни, когда телеведущий поинтересовался у нее, как она проводит время во время беременности, пока не снималась в фильмах. Об этом сообщает Page Six.

«У меня была тонна секса», — отметила Дженнифер, показывая на свой выпуклый живот.

Она добавила, что шутит. На самом деле она занималась привычными бытовыми обязанностями вроде готовки.

«Я немного готовила. Я имею в виду, что случилась пандемия, из-за чего я много готовила и убиралась. Я думаю, что я была бы действительно хорошей экономкой. Я имею в виду, что я устраиваю беспорядок, но я действительно хороша в уборке. Я могу буквально напасть на беспорядок», — подчеркнула Лоуренс.

По ее мнению, когда она оставила карьеру ненадолго, никому до этого не было дела. Она поняла, что могла бы жить без подобной публичности.

Ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч вспомнил, как однажды его похитили в собственной машине, а затем ограбили. Это произошло в 2004 году в Южной Африке.

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Дженнифер Лоуренс кино секс
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