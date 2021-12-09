Дженнифер Лоуренс рассказала о тонне секса во время актерского перерыва

Лос-Анджелес, 9 декабря. Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вспомнила, как во время своего трехлетнего перерыва в карьере постоянно занималась сексом со своим мужем Куком Марони.

Артистка посетила «Позднее шоу» Стивена Кольбера, в котором стала откровенничать на публике. В частности, она затронула интимную сторону своей жизни, когда телеведущий поинтересовался у нее, как она проводит время во время беременности, пока не снималась в фильмах. Об этом сообщает Page Six.

«У меня была тонна секса», — отметила Дженнифер, показывая на свой выпуклый живот.

Она добавила, что шутит. На самом деле она занималась привычными бытовыми обязанностями вроде готовки.

«Я немного готовила. Я имею в виду, что случилась пандемия, из-за чего я много готовила и убиралась. Я думаю, что я была бы действительно хорошей экономкой. Я имею в виду, что я устраиваю беспорядок, но я действительно хороша в уборке. Я могу буквально напасть на беспорядок», — подчеркнула Лоуренс.

По ее мнению, когда она оставила карьеру ненадолго, никому до этого не было дела. Она поняла, что могла бы жить без подобной публичности.

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