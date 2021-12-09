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Глава РФПИ отметил привлекательность рынка России для иностранных инвесторов

Экономика
Глава РФПИ отметил привлекательность рынка России для иностранных инвесторов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 декабря. Российский рынок является привлекательным для зарубежных инвесторов в текущих экономических условиях. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев во время беседы с изданием «Известия» заявил, что фонд видит интерес к рынку России, так как он очень привлекателен на фоне инфляционных процессов, которые происходят во всем мире. По словам главы РФПИ, вкладчики проявляют интерес к высокотехнологичным инфраструктурным секторам и к традиционным, включая энергетику и ресурсы.

Глава РФПИ подчеркнул, что число вкладов в экологические проекты также увеличилось. В качестве примера он привел проект с компанией Fortum по возведению больших парков ветряных электростанций и солнечных электростанций. По словам Дмитриева, много вкладов поступает из стран, которые раньше не инвестировали в Россию.

Финансист Светлана Самойлова недавно заявила, что мода на инвестиции привела к увеличению пустых брокерских счетов.

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дмитриев инвестиции рфпи вклады
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