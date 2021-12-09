Экономист Абрамов перечислил причины отказа россиян закрыть невыгодные вклады

Москва, 9 декабря. Большая часть россиян держат средства на банковских депозитах, несмотря на увеличение инвестиций в биржевые инструменты, сообщил завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Он отметил, что выбор в пользу банковских депозитов делается из-за низких доходов, которые дают возможность лишь для спекуляции, но не для долгосрочных стратегий.

«Статистика о том, что россияне открыли 15 миллионов счетов у брокеров, является лукавой: по данным Банка России, 62% указанных счетов (9,3 миллиона) пустые, а еще на 19% счетов (2,9 миллиона) стоимость активов не превышает 10 тысяч рублей. Из 7 триллионов рублей, хранящихся на брокерских счетах физических лиц, лишь на 3,5% (0,5 миллиона) брокерских счетов приходится 92% указанных активов», — добавил Абрамов.

Он подчеркнул, что реальные активы числятся только у полумиллиона частных инвесторов, а остальные 5 миллионов граждан с некоторыми накоплениями пребывают в биржевых спекуляциях, при этом у них нет достаточных средств для диверсификации своих вложений.

Жители России держат свои средства в банках и наличных, что влияет на низкую доходность портфеля финансовых активов, который держит среднее домашнее хозяйство.

«Мы подсчитали доходность среднего портфеля домашнего хозяйства в России за последние 5 лет. Она ниже, чем доходность инвестиций в государственные облигации и в корпоративных облигации первого эшелона», — резюмировал Абрамов.

Ранее сообщалось, что кредитные организации России считают, что предложенные ЦБ вклады с повышенной ставкой для людей с невысокими доходами следует ограничить суммой в 200–300 тысяч рублей.