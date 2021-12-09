Путин заявил о важности программы по оцифровке архивов с внедрением технологий ИИ

Москва, 9 декабря. Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными сказал, что подумает над развитием программы по оцифровке архивов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ).

В ходе встречи Путина и участников Конгресса молодых ученых старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин задал вопрос главе государства о возможности развития программы по оцифровке архивов, а также по внедрению в нее технологий ИИ для работы с архивными источниками.

Российский лидер ответил, что работа в данном направлении уже ведется, однако это довольно узкая тема. Он также добавил, что страна обладает одним из самых крупнейших архивов в мире.

«Это (оцифровка архивов. — Прим. ред.) очень важно, давайте мы продумаем, это вопрос не технологической организации, как это делать, всем понятно. Это вопрос просто бюджетного финансирования. Я пометил для себя, поработаем с этим», — заключил Путин.

Ранее глава российского государства во время проведения встречи с молодыми учеными пошутил, что в последнее время постоянно обсуждает тему санкций.