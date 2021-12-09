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Правоохранители задержали в Анадыре бывшего представителя чукотской Думы

Происшествия
Правоохранители задержали в Анадыре бывшего представителя чукотской Думы
pixabay.com

Анадырь, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего представителя думы Чукотки Александра Маслова. Задержание произошло в Анадыре. Соответствующей информация поделился информатор в правоохранительных органах.

Собеседник РИА Новости во время разговора с изданием не стал уточнять статью, в рамках которой прошло задержание бывшего чукотского депутата. По словам информатора, по предварительной информации, задержание имеет связь с тем, что Маслов незаконно выписывал себе премии.

Маслов являлся председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного округа №2 в период с 18 сентября 2016 года. В ноябре исключили Маслова, на которого правоохранители завели дело за выписывание себе премий в общем размере девять миллионов рублей.

Правоохранители недавно чиновницу из Ленинградской области заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

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маслов задержание дело чукотка
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