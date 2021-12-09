В Сети появился новый ролик фильма «Крик»

Лос-Анджелес, 9 декабря. На YouTube-канале Hello Sidney был выложен новый телевизионный ролик нового фильма кинофраншизы «Крик». Премьера хоррора состоится 14 января 2022 года.

Грядущая кинолента является уже пятой в хронологической последовательности. Предыдущая часть была представлена зрителям десять лет назад.

По сюжету молодая женщина возвращается в родной город. В нем она сталкивается с ужасающими делами об убийстве, связанными с известным серийным убийцей, носящим маску.

В преддверии скорого театрального проката студия Spyglass Media Group представила фанатам серии короткий телевизионный ролик. В нем показана новая вариация известной маски. Кроме того, убийца в новой картине орудует не только ножом, но и другим оружием вроде огнемета. Нападает он как на известных, так и новых персонажей.

Напомним, режиссерами хоррор-фильма «Крик» выступили Меттью Беттинелли и Тайлер Джиллет. К своим ролям вернутся Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Дэвид Аркетт и Роджер Л. Джексон.

Ранее стало известно, что дебютный трейлер сиквела «Соника в кино» будет представлен во время церемонии награждения игровой премии The Game Awards 2021. Также создатели проекта опубликовали первый постер кинокартины.