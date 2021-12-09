Экономист Саськов сообщил об увеличении налогов для обеспеченных россиян

Москва, 9 декабря. Сразу несколько новых налогов ожидают обеспеченных россиян в следующем году. Они коснутся владельцев акций, облигаций, крупных банковских депозитов и металлических счетов, рассказал экономист Владимир Саськов.

Он подчеркнул, что большинство вкладов пока не будет облагаться дополнительным налогом, поскольку значение имеет не только их размер, но еще и соотношение процента банка по депозитам и ключевой ставки Центробанка. По словам Саськова, если оно отрицательно, то никаких налогов платить не нужно. Об этом экономист рассказал в беседе с «Праймом».

«С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих 1 миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13% НДФЛ с части полученной суммы», — добавил Саськов.

Он отметил, что доходы с продажи акций и облигаций по-прежнему составляют 13%. Изменением является новый «потолок», установленный на границе в 5 миллионов рублей. Как объяснил экономист, при его превышении заплатить придется уже 15% налога от разницы между полученной и установленной суммами.

Помимо этого, ранее депутат Госдумы Елена Драпеко объяснила суть законопроекта, предлагающего изменить правила признания россиян малоимущими. Соответствующее предложение внесли в нижнюю палату парламента представителями партии «Справедливая Россия — За правду».