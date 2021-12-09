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Экологический оператор подготовил ESG-стандарт для компаний сферы обращения с отходами

Общество
Экологический оператор подготовил ESG-стандарт для компаний сферы обращения с отходами
vk.com  /  Региональный оператор по обращению с ТКО в МО

Москва, 9 декабря. Российский экологический оператор (РЭО) подготовил Декларацию и ESG-стандарт для компаний в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, оператор разработал регламент экспертного заверения корпоративной отчетности по устойчивому развитию. Документы помогут компаниям перестроить организационные и бизнес-процессы для соответствия требованиям в сфере устойчивого развития, декарбонизации и ESG-факторов. Присоединившиеся к стандарту компании при запросе финансирования смогут получать приоритет, сообщает телеканал «360».

«Документ разработан в целях повышения информационной открытости, прозрачности и доверия заинтересованных лиц к деятельности ППК РЭО и компаний в сфере обращения с ТКО. Те, кто присоединится к стандарту, будет предоставлять свои отчеты в РЭО, Экспертный совет по устойчивому развитию РЭО будет их верифицировать», — отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ранее Буцаев сообщил, что системы ЕГИС УОИТ и ГИС УТКО, отвечающие за учет и мониторинг отходов, планируется объединить на базе платформы «Гостех» в рамках экспериментальной программы. Соответствующую возможность прорабатывает РЭО совместно с Минцифры и другими ведомствами, в число которых также входит аппарат Белого дома.

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экология отходы тко рэо
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