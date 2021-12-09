Больше половины планировавших покупку авто россиян перенесли ее из-за роста цен

Москва, 9 декабря. Аналитики «Авито Авто» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, как изменились их планы на приобретение автомобиля в 2021 году в связи с ростом цен на рынке. Более половины сообщили, что перенесли покупку, следует из данных сервиса.

Среди опрошенных россиян 59% отметили повышение цен на автомобили как решающий фактор при смене планов на приобретение новой машины. Помимо этого, 10% респондентов сообщили, что главной причиной отказа от покупки стал дефицит новых моделей на рынке, передают «Известия».

Всего среди участников опроса 44% рассказали, что планировали приобрести новый автомобиль в этом году. При этом больше половины из них (52%) перенесли покупку из-за роста цен на рынке. Также 13% опрошенных сообщили, что сделали выбор в пользу приобретения транспорта с пробегом по этой причине. А еще 12% россиян купили автомобиль в более дешевой комплектации.

Как сообщил аналитик «ВТБ капитал» Владимир Беспалов, в ближайшее время средняя стоимость нового автомобиля в России только продолжит увеличиваться. При этом он подчеркнул, что рост цен будет опережать уровень инфляции.