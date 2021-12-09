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Энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров криптовалют

Экономика
Энергопотребление в России может вырасти в 2,5 раза из-за майнеров криптовалют
pixabay.com

Москва, 9 декабря. Бытовое потребление электроэнергии в России может вырасти в этом году в ряде регионов в 2,5 раза из-за майнеров криптовалюты, считают участники энергетического рынка.

Теневые добытчики криптовалюты устанавливают энергоемкое оборудование в жилых домах и не регистрируют бизнес. Рост бытового энергопотребления в некоторых регионах России может составить 250%, сообщил газете «Известия» гендиректор компании Bitriver Игорь Рунец.

Подобным майнингом в России занимаются около 100 тыс. человек, сообщил изданию знакомый с ситуацией источник. В отрасли предостерегают, что уже в ближайшие годы граждане могут столкнуться с массовыми перебоями с энергоснабжением.

В Минэнерго отметили, что среднее число затронутых нарушениями в энергоснабжении потребителей по итогам 2020 года увеличилось в 2,3 раза. Средняя длительность обесточивания выросла на 19%. В министерстве считают, что для решения проблемы майнинг нужно признать предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что энергетики «Иркутскэнергосбыта» судятся с владельцами ферм для майнинга криптовалюты, которые пользуются низким тарифом для населения. Энергосбытовая компания с начала года подала 85 судебных исков о взыскании с майнеров 73,3 млн рублей, недоплаченных за электроэнергию.

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криптовалюта энергетика майнинг
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